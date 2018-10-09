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تركيا تعتقل 90 شخصا على صلة بالحزب الكردستانى

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
تركيا تعتقل 90 شخصا على صلة بالحزب الكردستانى
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إنّ السلطات احتجزت 90 شخصاً، للاشتباه في صلتهم بجماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة.

 

وقالت الوزارة في بيان، إنّ العملية نفذت في ثماني محافظات لمنع أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني، مضيفة أنّ العملية مستمرة.

 

ولم تتضح على الفور هوية المعتقلين في عملية الثلاثاء، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وكان الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد، قال يوم الأحد إنّ 140 من أعضائه احتجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن الاعتقالات كانت ذات دوافع سياسية.

 

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعب الديمقراطي بعلاقاته بحزب العمال الكردستاني، الذي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي.

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