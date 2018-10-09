ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الاتحاد الإنجليزي يتحرك ضد مورينيو ويفتح تحقيقا ضد تصريحاته المسيئة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:42 ص
الاتحاد الإنجليزي يتحرك ضد مورينيو ويفتح تحقيقا ضد تصريحاته المسيئة
مورينيو
طباعة
وكالات
 

كشفت وسائل إعلام محلية الإثنين، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتزم فتح تحقيق حول التصريحات المسيئة المزعومة للمدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو.

 

والتقطت عدسات الكاميرات المدرب البرتغالي عقب مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 8 من البريميير ليغ السبت الماضي، وانتهت بفوز المان يونايتد بصعوبة بالغة (3-2)، عندما كان يبدو أنه يتفوه ببعض العبارات المسيئة بالبرتغالية أثناء توجهه للنفق المؤدي لغرف الملابس.

 

ووقعت الحادثة بعد أيام من تكهن وسائل الإعلام البريطانية بأن مستقبل مورينيو مع "الشياطين الحمر" سيكون في مهب الريح في حالة الخسارة أمام نيوكاسل.

 

وحسبما نشرت جريدة ذا إندبندنت اليومية، قامت دور المراهنات في بريطانيا بتعليق جميع عمليات المراهنات المتعلقة بمستقبل مورينيو مع الفريق قبل اللقاء.

 

 

المزيد عن: مورينيو مانشستر يونايتد رياضة الاخبار الرياضية الاتحاد الانجليزي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 8:40:01 AM