الاتحاد الإنجليزي يتحرك ضد مورينيو ويفتح تحقيقا ضد تصريحاته المسيئة

كشفت وسائل إعلام محلية الإثنين، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتزم فتح تحقيق حول التصريحات المسيئة المزعومة للمدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو.

والتقطت عدسات الكاميرات المدرب البرتغالي عقب مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 8 من البريميير ليغ السبت الماضي، وانتهت بفوز المان يونايتد بصعوبة بالغة (3-2)، عندما كان يبدو أنه يتفوه ببعض العبارات المسيئة بالبرتغالية أثناء توجهه للنفق المؤدي لغرف الملابس.

ووقعت الحادثة بعد أيام من تكهن وسائل الإعلام البريطانية بأن مستقبل مورينيو مع "الشياطين الحمر" سيكون في مهب الريح في حالة الخسارة أمام نيوكاسل.

وحسبما نشرت جريدة ذا إندبندنت اليومية، قامت دور المراهنات في بريطانيا بتعليق جميع عمليات المراهنات المتعلقة بمستقبل مورينيو مع الفريق قبل اللقاء.