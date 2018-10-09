شاهد الآن مباراة بيراميدز اليوم | مشاهدة مباراة بيراميدز وطنطا | بث مباشر مباراة بيراميدز لايف، في مواجهة مرتقبة يلتقي فريقي بيراميدز وطنطا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 9-10-2018 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم، وعينه على الذهاب بعيدا في بطولة كأس مصر، خاصة وأن الفريق يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ويسير بيراميدز بشكل مميز في بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني خلف الزمالك برصيد 16 نقطة، ويعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في هذا الموسم.

بينما يبحث فريق طنطا بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة ببيراميدز من دور الـ32 للبطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة بيراميدز وطنطا في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة وبيراميدز.



