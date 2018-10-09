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"حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9 أكتوبر2018"

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:10 ص
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9 أكتوبر2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات. لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط، حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم. انتظر قليلاً، لأن الحل يأتي من الداخل في بعض الأحيان. لا تقلل من أية أعراض جسدية قد تحس بها. ابحث عن السبب. 
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