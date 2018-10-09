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إيرادات شبه خيالية لـ"Venom" بعد أيام قليلة من عرضه

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:56 ص
إيرادات شبه خيالية لـVenom بعد أيام قليلة من عرضه
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رغم الهجوم النقدي، استطاع فيلم توم هاردي الجديد "Venom" تصدر شباك التذاكر الأمريكية محققًا منذ عرضه إيرادات وصلت إلى 200 مليون دولار أمريكي عالميًا.

وتدور قصة الفيلم حول أيدي بروك "فينوم" واحد من أكثر شخصيات عالم مارفل غموضًا وتعقيدًا وشرًا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت، و"فينوم" كان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيان واحد لا يتجزأ.

ويشارك في بطولته كل من توم هاردي وميشيل ويليامز وريز أحمد وتوم هولاند وودي هاريلسون وجيني سليت.


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