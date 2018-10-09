إدوارد في ضيافة "كينج كونج" في قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون (صور)

استقبل نجوم العرض الكوميدي "كينج كونج" مساء أمس الإثنين، النجم "إدوارد" وسط أجواء من الترحيب، حيث تم عمل لقاءات مع نجوم العرض ببرنامج القاهرة اليوم التابع لقناة الأوربيت الفضائية علي قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وذلك لما حققه العرض من نجاح جماهيري كبير منذ افتتاح المخرج د.عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.





والجدير بالذكر أنه نظرا للإقبال الجماهيري وتلبية لرغبة الجمهور ، يواصل "كينج كونج" ليالي عرضه غدا الثلاثاء خلال الأجازة الإسبوعية للمسرح علي قاعة صلاح چاهين بإدارة الفنان القدير يحيى غانم.



