إدوارد في ضيافة "كينج كونج" في قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون (صور)
استقبل نجوم العرض الكوميدي "كينج كونج" مساء أمس الإثنين، النجم "إدوارد" وسط أجواء من الترحيب، حيث تم عمل لقاءات مع نجوم العرض ببرنامج القاهرة اليوم التابع لقناة الأوربيت الفضائية علي قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وذلك لما حققه العرض من نجاح جماهيري كبير منذ افتتاح المخرج د.عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
والجدير بالذكر أنه نظرا للإقبال الجماهيري وتلبية لرغبة الجمهور ، يواصل "كينج كونج" ليالي عرضه غدا الثلاثاء خلال الأجازة الإسبوعية للمسرح علي قاعة صلاح چاهين بإدارة الفنان القدير يحيى غانم.
"كينج كونج" إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
وتدور أحداث العرض حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشوا فيها فيختلفوا على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، ومجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبني وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.
العرض بطولة نادر أبو الليف، محسن محيى الدين، مجدي عبدالحليم، كابتن محمود أبو العينين وشيماء محمود أبو العينين، كرم أحمد، وفاء سليمان، آسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، سيد مصطفى، صبري علم الدين، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا، توزيع موسيقي هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدي ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، خدع ومؤثرات إيهاب جمعة، تأليف سليم كتشنر، إخراج د.محمد حسن.