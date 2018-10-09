عبور 275 سفينة قناة السويس بحمولة 18.3 مليون طن في 5 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 5 أيام الماضية من الخميس وحتى أمس الإثنين، عبور 275 سفينة بحمولة 18.3 مليون طن.





وأكد رئيس الهيئة ، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.





وأفادت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، بأن يوم الخميس عبرت قناة السويس 53 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وعبر يوم الجمعة 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت يوم السبت 65 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبر يوم الأحد 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت أمس الإثنين، 62 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام الماضية إلى 275 سفينة بحمولة 18.3 مليون طن.