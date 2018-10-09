شاهد الان بث مباشر بيراميدز ضد طنطا بدون تقطيع لجميع السرعات كورة لايف

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ويستضيف ملعب "الدفاع الجوي" مباراة بيراميدز وطنطا ، وذلك يوم الثلاثاء والموافق 9 اكتوبر 2018 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة بيراميدز وطنطا في دور ال32 من بطولة كاس مصر عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.

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