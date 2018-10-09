طاهر محمد طاهر: الاختيار بين الأهلي والزمالك صعب

أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أن المفاضلة بين اللعب للنادي الأهلي والزمالك أمر صعب للغاية.

وقال طاهر في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مش متعصب للأهلي أو الزمالك، لو تم تخييري بين الناديين سأقوم بأخذ رأي القريبين مني".

وأضاف: "الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وإفريقيا، هيكون قرار صعب أني اخد القرار ده".