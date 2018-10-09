مدرب الإسماعيلي: الفوز على ناصر الفكرية منطقي.. وهدفنا تحقيق التتويج بالكأس

عبر أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي عن سعادته بتأهل فريقه لدور الــ16 ببطولة كأس مصر على حساب ناصر الفكرية بعد الانتصار برباعية دون رد.

وصعد الدراويش لثمن النهائي حيث يستعد لملاقاة المقاولون العرب الذى نجح في إقصاء غزل المحلة.

وأضاف قناوى في تصريحات عقب المباراة :” الانتصار اليوم كان منطقيا، رغم محاولات المنافس الذى اجتهد فى حدود الإمكانات المتاحة له".

وواصل: "المدير الفنى البرازيلي فييرا طالب اللاعبين بعدم التهاون أمام المنافس وهو ما تم منذ الدقيقة الأولى حتى تقدم الإسماعيلي بهدفين فى الشوط الأول، تأثرنا بالجانب الهجومى عقب طرد محمد هاشم".

واستكمل حديثه: "هذا الانتصار سيسهم بشكل كبير فى إعادة الثقة للاعبين ، لدينا فترة راحة سنقوم باعادة ترتيب الأمور والبناء على تلك المباراة فى تحقيق مزيد من الانتصارات".

وواصل: "سنخوض مباراة ودية فى التوقف للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لفكر المدير الفنى المخضرم".

وأتم حديثه: "تلك المباراة ليست مقياس وسنتعامل فى المباريات المقبلة باعتبارها مواجهات كؤوس من أجل اعادة الفريق لمكانته الطبيعية".