لسعد اليعقوبي: سنرفع شكوى لدى المحكمة الادارية ضد وزارة التربية لسحب المنشور الاخير

قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن الجامعة سترفع اليوم قضية ضد وزارة التربية لدى المحكمة الادارية على خلفية المنشور الاخير الصادر عن وزارة التربية والمتعلق بالعطل المرضية.





واعتبر، اليعقوبي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد" على اذاعة "جوهرة اف ام"، أن "هذا المنشور غير أخلاقي ويتناقض مع قانون الوظيفة العمومية لأنه يكشف معطيات خاصة بالمدرسين ويشكك في سمعة ومهنة الأطباء" داعيا الوزارة "إلى سحبه وتجنب الدخول في هذا الجدل القانوني والعمل على تفعيل القرارات التي ينص عليها القانون بخصوص مراقبة الغيابات الغير مشروعة".





وأضاف، في سياق متصل، أن " الجامعة ستتصدى لهذا المنشور بكل الصيغ القانونية والنضالية المتاحة وستنطلق بداية من اليوم في التشاورمع هياكلها ومع المدرسين، وعقد هيئة إدارية لاتخاذ القرارات اللازمة خاصة بعد عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع الوفد الحكومي حول المطالب التي تستجيب لتطلعات المدرسين والمدرسات".





يذكر أن وزارة التربية كانت قد أصدرت منشورا موجها الى عموم المدرسات والمدرسين حول تسوية العطل المرضية وذلك بفرض اجراءات جديدة تتمثل في "وجوب إرفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية تامة الدفع" وذلك في "إطار ضمان حسن سير المنظومة التربوية والارتقاء بأدائها".