النيابة العمومية تأذن باجراء الابحاث اللازمة في المعطيات التي ذكرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

أفاد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، الاثنين، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت باجراء الأبحاث اللازمة ، على اثر ما ورد من معطيات بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 أكتوبر الجاري.





وأضاف، في اتصال هاتفي ببوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية عهدت بالملف لأحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.





يذكر أن هيئة الدفاع في حق الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهمت في ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء يوم 2 اكتوبر الماضي تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية" ما أسمتها بأجهزة بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال الشهيدين ولم تسلمها إلى اليوم للقضاء.





كما افاد اعضاء هيئة الدفاع خلال هذه الندوة ،ان حركة النهضة لها تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية، وتحوز المسمى مصطفى خذر المشرف على هذا الجهاز بوثائق تتعلق بملف اغتيال الشهيدين كما انه على اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة وخاصة راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة ) ونورالدين البحيري (رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان) ، بالاضافة الى ان خذر كان مكلفا بالرد على البريد الخاص الوارد على علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية .





واكد عضو هيئة الدفاع المحامي رضا الرداوي في هذه الندوة ان وزارة الداخلية ترفض تسليم وثائق الملفين الى حكام التحقيق مشددا على ضرورة ان تفرج عن "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعملية اغتيال الشهيدين وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال والذي كان تحت حماية النهضة في 2013 على حد قوله.