التصنيف العالمي للاعبات المحترفات : انس جابر تتقدم الى المركز 100 عالميا

حققت لاعبة التنس التونسية أنس جابر قفزة هامة في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الصادر اليوم الاثنين حيث تقدمت من المركز 116 الى المرتبة 100 عالميا .





وقد تاهلت جابر أول امس الى الجدول النهائي لدورة هونغونغ المفتوحة للتنس والبالغ مجموع جوائزها 750 الف دولار اثر تغلبها على اللاعبة البلغارية فيكتوريا تومافا (المصنفة 162 عالميا) بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 6-2 و 6-1.





وتقام دورة هونغونغ المفتوحة للتنس على ارضية صلبة وتتواصل منافساتها من 6 الى 14 اكتوبر الجاري.



