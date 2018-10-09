ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التصنيف العالمي للاعبات المحترفات : انس جابر تتقدم الى المركز 100 عالميا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:26 ص
التصنيف العالمي للاعبات المحترفات : انس جابر تتقدم الى المركز 100 عالميا
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
حققت لاعبة التنس التونسية أنس جابر قفزة هامة في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الصادر اليوم الاثنين حيث تقدمت من المركز 116 الى المرتبة 100 عالميا .

وقد تاهلت جابر أول امس الى الجدول النهائي لدورة هونغونغ المفتوحة للتنس والبالغ مجموع جوائزها 750 الف دولار اثر تغلبها على اللاعبة البلغارية فيكتوريا تومافا (المصنفة 162 عالميا) بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 6-2 و 6-1.

وتقام دورة هونغونغ المفتوحة للتنس على ارضية صلبة وتتواصل منافساتها من 6 الى 14 اكتوبر الجاري.  

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 3:50:20 AM