تحديد سعر بيع البيض للعموم ب840 مليم للأربع بيضات

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ صادر عنها، أنه تقرر تحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك بداية من اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018

كما يلي :

/ على مستوى الإنتاج : 195 مليم للوحدة و 780 مليم الـ4 بيضات.

/ على مستوى الجملة : 806 مليم الـ4 بيضات .

/على مستوى البيع للعموم : 840 مليم الـ4 بيضات.

و ذكرت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها و تتبعها و زجرها وفق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 .



