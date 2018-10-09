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تحديد سعر بيع البيض للعموم ب840 مليم للأربع بيضات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:25 ص
تحديد سعر بيع البيض للعموم ب840 مليم للأربع بيضات
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محمد وليد الجموسي
 
أعلنت وزارة التجارة في بلاغ صادر عنها، أنه تقرر تحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك بداية من اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018 
كما يلي :
/ على مستوى الإنتاج : 195 مليم للوحدة و 780 مليم الـ4 بيضات.
/ على مستوى الجملة : 806 مليم الـ4 بيضات .
/على مستوى البيع للعموم : 840 مليم الـ4 بيضات.
و ذكرت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها و تتبعها و زجرها وفق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 .  

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