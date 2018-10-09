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تنظيم الدورة الرابعة لمسابقة افضل طهاة تونسيين يوم 15 اكتوبر 2018

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:24 ص
تنظيم الدورة الرابعة لمسابقة افضل طهاة تونسيين يوم 15 اكتوبر 2018
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محمد وليد الجموسي
 
تنطلق الدورة الرابعة لمسابقة الطبخ، التي تنظمها جمعية اساتذة النكهة وخبراء الطهي بتونس، من 15 اكتوبر الى غاية 21 اكتوبر 2018 لاختيار افضل طهاة تونسيين سيمثلون تونس في مسابقات دولية للطبخ.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تنتظم بالتعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجامعة الدولية للطهاة والجامعة التونسية للمطاعم السياحية، الى النهوض بالمطبخ التونسي على مستوى دول البحر الابيض المتوسط وجعله قوة جذب لفائدة الوجهة التونسية، حسب بلاغ صادر عن وزارة السياحة، الاثنين.

وتجمع هذه التظاهرة، التي ستنتظم بمقر المعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي الظريف، إلى جانب أفضل الطهاة التونسيين، العديد من الطهاة الأجانب المشهورين عالميا من إيطاليا وكندا والبرتغال وألمانيا ومصر وفرنسا 

وستمكن الدورة، التي سيدعمها كل من الجامعة التونسية للنزل ووكالات الاسفار ووكالة التكوين في مهن السياحة، طلبة المعهد من لقاء عدد من الكفاءات الوطنية والدولية في الطبخ.  

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