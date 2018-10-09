زغوان: وفاة رضيعة من منطقة صواف يشتبه في إصابتها بحمى غرب النيل

توفيت ليلة الأحد رضيعة (تبلغ سنتين من العمر) من منطقة صواف من ولاية زغوان بمستشفى سهلول بسوسة، يشتبه في إصابتها بحمى غرب النيل.





وأكد معتمد المنطقة سمير الطويل في تصريح لمراسل (وات) أنه "ظهر على جسم الرضيعة بعض الطفح الجلدي، وارتفعت درجة حرارتها، مما استوجب نقلها إلى المستشفى الجهوي بزغوان ثم إلى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أين توفيت دون التأكد من إصابتها بحمى غرب النيل رغم ظهور عوارض الفيروس عليها".





واشار الى انه "لا يمكن تحديد اسباب الوفاة قبل صدور نتائج التقرير الطبي في الساعات القليلة القادمة".