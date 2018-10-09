المهرجان الدولي للشعر بتوزر: الإعلان عن مسابقة للطلبة في الشعر العربي

أعلنت الهيئة المديرة للدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان الدولي للشعر بتوزر، عن فتح باب الترشح أمام الطلبة للمشاركة في مسابقة وطنية في الشعر العربي تحمل اسم الأديبيْن التونسييْن الراحليْن محمد الغزالي ومحمد شكري ميعادي. وحدّدت يوم 30 أكتوبر الحالي كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح.





[email protected] مرفوقا بسيرة ذاتية للمترشح تحتوي المستوى التعليمي له والجهة التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى عنوانه البريدي والالكتروني ورقم هاتفه. واشترط القائمون على هذه الدورة التي ستنتظم من 22 إلى 25 نوفمبر القادم تحت شعار "الشعر والفنون البصرية"، أن تكون المشاركة بنص شعري واحد لم يسبق نشره، يُرسل على البريد الالكتروني للمهرجانمرفوقا بسيرة ذاتية للمترشح تحتوي المستوى التعليمي له والجهة التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى عنوانه البريدي والالكتروني ورقم هاتفه.





وكانت إدارة التظاهرة قد تلقت حوالي 17 ملفا لشاعرات وشعراء من تونس ومن الأقطار العربية، للمشاركة في جائزة القدس التي كانت قد أعلنت عن تنظيمها في شهر ماي الماضي، ستمنح هذه السّنة وبصفة استثنائية لأفضل قصيدة تتمحور حول القدس، انتصارا للقضية الفلسطينية، ووقوفا ضدّ قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" القاضي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.





وتسجل الدورة الثامنة والثلاثون للمهرجان الدولي للشعر بتوزر مشاركة 27 بلدا هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا والأردن والعراق وسوريا واليمن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ونجيريا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا والبوسنة وايرلندا وألبانيا وبور توريكو واليابان والفيليبين والهند وتركيا وإيران وكندا وكوبا والنيبال.