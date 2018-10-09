فتح باب الترشح للدورة الثانية من المهرجان الوطني للمونولوغ بباجة

أعلنت جمعية "تانيت للإبداع المسرحي" عن فتح باب الترشح أمام المسرحيين الشبان للمشاركة في الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمونولوغ بباجة. وحدّدت يوم 18 أكتوبر الحالي كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح.





واشترط منظمو التظاهرة التي ستقام من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر القادم بالتعاون مع المركب الثقافي بباجة، ألا تتجاوز سن المشارك 35 سنة، وألا يفوق عدد المشاركين في العمل الواحد شخصين.





وينبغي أن تكون مدّة العمل في حدود 25 دقيقة وان يكون إنتاجا حديثا ولم تتم المشاركة به في مسابقات أخرى.

ومنح المنظمون حرية اختيار نص المسرحية للمشاركين، إما باللغة العربية أو الفرنسية أو اللهجة العامية التونسية.

وترسل ملفات المشاركة إلى المركب الثقافي بباجة، مرفقة بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية للمشاركين في العمل، وسيرة ذاتية وصورة شمسية لكل فرد مع نص المشاركة، أو عبر البريد الالكتروني

وتهدف هذه التظاهرة المسرحية إلى التعريف بالمواهب الشابة في فن المونولوغ، وتطوير قدراتهم الفنية والإبداعية في هذا النمط الفني، إلى جانب خلق منافسة بين المشاركين من أجل الارتقاء بالمضامين الفنية.