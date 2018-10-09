اتحاد الفلاحة والنقابة التونسية للفلاحين يرفضان قرار وزارة التجارة الاحادي الجانب لتحديد اسعار البيض

عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين، عن رفضهما تحديد اسعار بيض الاستهلاك من قبل وزارة التجارة دون التشاور مع المهنيين باعتبار ان القرار اتخذ بشكل "احادي الجانب".





واعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ له "عن رفضه المطلق لهذا القرار الاحادي الجانب الذي يضر بحقلة الانتاج وتمادي الوزارة في تغييب الاتحاد منتقدا سياسة تدخلها لتحديد الاسعار القصوى لتعديل السوق".





وشددت النقابة التونسية للفلاحين من جانبها في بيان منفرد "عن رفضها المطلق للقرار مشيرة الى ان القرار يعد ضربا لكل التوافقات مع الادارة مشيرة الى استعدادها اتخاذ الاجراءات للدفاع عن قطاع الدواجن.





وكانت وزارة التجارة، قد حددت الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك بداية من اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018 عند 780 مي الـ4 بيضات عند الانتاج و840 مي سعر البيع للعموم 840 مي.





وقال رئيس الغرفة الجهوية للدواجن بالنقابة التونسية للفلاحين وسيم بوخريص في تصريح ل(وات) ان المداجن التونسية نتتج شهريا 150 مليون بيضة من بيض الاستهلاك





ويعمل في قطاع انتاج بيض الاستهلاك 600 مربي 80 بالمائة منهم من اصحاب المداجن الصغرى والمتوسطة علما وان ولاية صفاقس تستحوذ على 60 بالمائة من الانتاج الوطني.