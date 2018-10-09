تدشين المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمامة يوم 20 أكتوبر الجاري

سيتم يوم 20 أكتوبر الجاري تدشين المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمامة بولاية القصرين الذي بادرت مؤسسة "رامبورغ" بإنجازه.





وقدرت التكاليف الجملية لهذا المشروع بمليون دينار تونسي، ويهدف إنجاز هذا المركز وفق ما ورد في بلاغ صحفي صادر عن مؤسسة "رامبورغ"، إلى إحداث فضاء للحياة والثقافة مما سيمكن من إعطاء مساحات أمل جديدة لمتساكني هذه الولاية ذات الأولوية، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو الثقافي، إضافة إلى دوره في تأهيل وحماية الفئات المهمشة من مخاطر التعصب والتطرف والعنف.





ويسعى هذا المشروع المتكامل، الذي تم تشريك كل متساكني المنطقة في وضع تصوراته، إلى إتاحة المزيد من الانفتاح للجهة مما سيسمح بزيادة طاقاتها الاقتصادية التي سيعمل المركز على تطويرها عن طريق أنشطته المتنوعة.





وسيرتكز عمل المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمامة على محورين أساسيين، أولهما "العمل الثقافي" الذي ستحتضنه مقرات ورشات السينما والمسرح والسيرك والموسيقى إلى جانب الأنشطة الرياضية التي سيشهدها الملعب الرياضي المتعدد الاختصاصات الذي تم بناؤه للغرض. أما المحور الثاني فيتعلق بـ"الحرف" وذلك عبر النهوض بالثروات الطبيعية التي تعرف بها الجهة قصد تطوير الكفاءات المحلية وإعدادها لتلقي تكوين مهني (مختص) في مجال الصناعات التقليدية الجبلية مثل صناعة التقطير وصناعة الزرابي والنسيج.





وقد اختارت مؤسسة "رامبورغ" إلى بعث علامة مميزة خاصة بها لبعض الصناعات التقليدية وستضع مجموعة من منتوجاتها على ذمة المركز الثقافي للفنون والحرف بجبل سمامة حتى يتسنى للمركز تحقيق استقلاليته المادية تضمن له الاستمرار. (وات)