وزير الصحة يعلن بالقصرين عن جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة

أعلن وزير الصحة عماد الحمامي الاثنين بالقصرين عن جملة من القرارات الرامية إلى النهوض بالقطاع الصحي بالجهة، وذلك لدى إشرافه على المجلس الجهوي للصحة الملتئم بمقر ولاية القصرين بحضور والي الجهة سمير بوقديدة وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية والصحية.





وتتمثل هذه الإجراءات في تحويل 3 أقسام طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين إلى أقسام جامعية وهي قسم جراحة العيون وقسم الجراحة العامة وقسم النساء والتوليد، اضافة الى دعم الجهة بسيارة لنقل الأدوية وذلك قبل موفى سنة 2018





كما أعلن الوزير انه سيتم في سنة 2019 الانطلاق في أشغال بناء مستشفيين جهويين بمعتمديتي تالة وسبيبة ورصد اعتمادات مالية قيمتها 16 مليون دينار لتجهيز المستشفى الجهوي بسبيطلة الذي شارفت أشغال بنائه على الإنتهاء وإحداث 2 أقسام جامعية بالمستشفى الجهوي بالقصرين وانطلاق استغلال قاعة القسطرة وآلة الرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي بالقصرين.





وفي تصريح إعلامي على هامش المجلس الجهوي للصحة بالقصرين، أفاد الحمامي بانه سيتم في إطار تأهيل أقسام الاستعجالي وتقريب الخدمات من المواطنين وضمن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي "الصحة عزيزة "، دعم أقسام الاستعجالي بالجهة ب 9 سيارات إسعاف، منها 2 سيارات إسعاف رباعية الدفع بكل من المستشفيات المحلية بسبيبة وفوسانة و7 سيارات إسعاف صنف "ب" للمستشفيات المحلية بسبيطلة وتالة وفريانة وماجل بلعباس ومراكز الصحة الأساسية بحاسي الفريد وحيدرة والعيون.





كما سيتم دعم قسم الإسعاف الطبي المتنقل بالمستشفى الجهوي بالقصرين (SMUR) بسيارة إسعاف صنف "أ" مع دعم الجهة بحافلة صغيرة والمستشفى الجهوي بتالة بآلة للتصوير الشعاعي للثدي (mammographe ) ، فضلا عن اقتناء 8 سيارات نفعية ودعم أقسام الاستعجالي وأقسام التوليد والمخابر بالمستشفيات المحلية بالتجهيزات الضرورية إلى جانب دعم وحدات طب الأسنان بالجهة عبر اقتناء وحدة طب أسنان متنقلة واقتناء كرسي أسنان لذوي الاحتياجات الخصوصية.





وأكد وزير الصحة أنه سيتم تعيين هيكل لمتابعة هذه القرارات والقرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومات السابقة والحرص على تنفيذها في الآجال المحددة.





ومثل المجلس الجهوي للصحة بالجهة فرصة طالب خلالها أهل القطاع بضرورة ايفاء وزارة الصحة بوعودها تجاه الجهة خاصة في ما يتعلق بقرار تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى جامعي والتسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة به وخاصة الأقسام طبية الخمسة المبرمجة به منذ سنوات وخلاص ديون المقاولين المشرفين على المشاريع الصحية بالولاية حتى يتسنى لهم استكمالها في الآجال المحددة لها، فضلا عن تفعيل مشروع كلية طب الأسنان المعلن عنها منذ سنوات في فترة ما بعد الثورة وتدعيم المستشفى الجهوي بالقصرين بالإطارات الطبية المختصة في أقرب الآجال.





وردا على المتدخلين في هذا اللقاء أكد وزير الصحة أنه سيتم التفاعل مع مختلف المقترحات والمطالب التي تم طرحها اليوم بالجدية المطلوبة، مشيرا الى انه بخصوص قرار تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى جامعي، يجري حاليا العمل على توفير الأرضية الملائمة لذلك عبر تحويل عدد من أقسامه الطبية إلى أقسام جامعية وتحسين بنيته التحتية وإضافة أقسام جديدة حتى يتسنى في غضون سنة 2020 تحويله إلى مستشفى جامعي.