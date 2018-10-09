سبعة نوادي اختصاص جديدة بالمركب الثقافي بالمنستير

يتميز انطلاق الموسم الثقافي على مستوى المركب الثقافي بالمنستير بإحداث سبعة نوادي اختصاص جديدة من مجموع 15 ناد وإحداث تظاهرات ثقافية جديدة.





والنوادي المحدثة، وفق ما أفاد "وات" فهد بنحمودة مدير المركب الثقافي بالمنستير، هي "مخبر ارتيوم للكتابة الدرامية" مع المسرحي فتحي اللبان و"مخبر ارتيوم للبحث الموسيقي" مع الأستاذة أميمة اللبان (كل خميس) ونادي الابتكارات مع الفنّانة التشكيلية أميرة البكوش ونادي "رحالة المسرح" (كل جمعة) بفضاء سيني ستار مع المخرج عمر بسباس و"نادي المشاريع والبحوث" مع الأستاذ نبيل بادة وذلك يومي الخميس والجمعة ونادي "الصحافة والإعلام" مع الأستاذ خالد الشرفي ونادي التعبير الجسماني للأطفال مع الأستاذ جهاد عروس (كل يوم جمعة).





وتنضاف هذه الأنشطة الجديدة الى بقية النوادي وهي نادي الفنون التشكيلية لمن أعمارهم 14 سنة فما فوق وينشطه كل أربعاء الأستاذ عليّ الدبابي، ونادي الخط العربي للشباب ونادي الخط العربي للأطفال مع الأستاذ عليّ الدبابي كلاهما يوم الجمعة ونادي الفوتوغرافيا مع الأستاذ كريم الزين، ونادي الفنون التشكيلية للأطفال من 6 إلى 12 سنة مع أميرة بكوش ونادي الصالون الأدبي الهادي النعمان مع الشاعر الحبيب المرموش ونادي التعبير الجسماني شباب مع الأستاذ جهاد عروس ونادي الطرب العربي مع الأستاذ البشير مزالي





وينظم المركب الثقافي بالمنستير خلال الموسم الثقافي الجديد الدورة الأولى من "ملتقى القلم" خلال شهر جانفي 2019 وذلك بالتعاون مع اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير وتظاهرة "وجه المهرج" وهي خاصة بالأطفال وينتظر تنظيمها خلال عطلة فيفري 2019 في حين سيقع استئناف تنظيم الصالون الوطني لفن الكاريكاتور وتظاهرة سينما الطفل في ديسمبر 2018 إلى جانب المحطات الثقافية القارة كالملتقى الوطني للعصاميات في الفنون التشكيلية وصالون الصورة الفوتوغرافية وأيام محمّد سلامة للمسرح التي تنظم بالشراكة مع جمعية البعث المسرحي بالمنستير حسب ما بين لـ"وات" مدير المركب الثقافي بالمنستير.