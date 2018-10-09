ضبط "الأعور" متلبسا بنصف كيلو هيروين وبندقية آلية في الإسماعيلية

متلبسًا، بحوزته نصف كيلو من جوهر الهيروين، وكمية من الحشيش المخدر، وبندقية آلية وذخيرة.



تلقى اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات سرية مفادها قيام المتهم "حسن.ح.م" 39 عامًا، مسجل شقي خطر، وشهرته "الأعور" قضى 15 سنة بين القضبان بتهمة قتل بمحافظة الشرقية، ومطلوب في 3 قضايا جنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ثم قام بالهروب من محل إقامته بمنطقة أبو نجاح بالشرقية، إلى منطقة الكرايم بدائرة مركز أبوصوير البلد بالإسماعيلية، متخذًا من تلك المنطقة لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة السلاح والمواد المخدرة.

وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات، وبتقنين الإجراءات تم إصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد مأمورية برئاسة المقدم أحمد الصغير رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسماعيلية، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير، ومعاونيه أحمد رضا، وأحمد طلبه، ومحمد ربيع، وبمداهمة منزل المتهم تم ضبطه وبتفتيشه عثر علي نصف كيلو من جوهر الهيروين، وكمية من الحشيش، وبندقية ألية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات ذات العيار، ومبلغ مالي قدره 10 ألاف جنيه، وهاتف محمول.







وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، وضباط قسم مكافحة المخدرات، مسجل شقي خطر لتجارته في المواد المخدرة والسلاح