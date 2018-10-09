رضا شلغوم يشدد على دعم الحكومة لاعوان الديوانة في حربهم على التهريب

أكد وزير المالية رضا شلغوم، الاثنين، على دعم الحكومة المطلق وتشجيعها لجميع أعوان الديوانة قصد المضي قدما في الحرب على التهريب في وقت تعرضت فيه دوريتان للحرس الديواني الى الاعتداء من قبل مهربين خلال 48 ساعة.





وتعرّضت، صباح الاثنين، دورية تابعة للحرس الديواني بجهة الجم من ولاية المهدية إلى إعتداء من قبل مجموعة من المهرّبين أثناء قيامهم بمداهمة مخزن يحتوي على كمّية هامّة من العجلات المطاطية المهرّبة مما اضطرها الى التراجع في حين طال اعتداء اخر عون ديوانة بقبلاط (مجاز الباب) مما استوجت نقله الى المستشفي العسكرى لاجراء عملية جراحية.





وتعهد شلغوم، الذي عاد، مصحوبا بالمدير العام للديوانة التونسية يوسف الزواغى، عون الديوانة المصاب من جراء اعتداء قبلاط انه سيتم تتبع المعتدين واحالتهم على القضاء.





وأوضحت الديوانة ان اعوانها قبضوا خلال عملية الجم على صاحب المخزن وشاحنته وأحد الأفراد المعتدين وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في حين تمكنت دورية قبلاط من حجز شاحنة التهريب التي كانت محملة بكمية كبيرة من الملابس الجاهزة ومواد التجميل بلغت قيمتها 200 ألف دينار.