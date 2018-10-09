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اللجنة الاولمبية التونسية تتحصل على الجائزة الكبري بيار دي كوبرتان

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
اللجنة الاولمبية التونسية تتحصل على الجائزة الكبري بيار دي كوبرتان
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محمد وليد الجموسي
 
حظيت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية يوم الاثنين بشرف الحصول على الجائزة الكبري بيار دي كوبرتان التي تمنحها اللجنة الدولية الاولمبية.

واعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الهيئة التنفيذية للجنة الدولية الاولمبية قررت خلال اجتماعها بالارجنتين منح اللجنة الاولمبية التونسية هذه الجائزة الكبرى اعترافا منها بالعمل الكبير الذي تقوم به من اجل نشر الفكر الاولمبي في تونس وعبر العالم خاصة في القارة الافريقية في اطار سعيها لتعزيز التضامن الافريقي.

وقد تولى توماس باخ رئيس اللجنة الدولية الاولمبية تسليم الجائزة لمحرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية يوم الاثنين بالعاصمة الارجنتينية بيونس ايرس التي تحتضن هذه الايام دورة الالعاب الاولمبية للشباب.  
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