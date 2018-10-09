منظمة الاعراف تشدد على ضرورة تشريكها في مفاوضات "الاليكا" وامهال تونس للاستعداد جيدا للاتفاق

شدد مسؤولو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الاثنين ، على ضرورة حسن إدارة ملف المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق " الأليكا" وتشريك منظمة الاعراف الى جانب امهال تونس فترة زمنية للاستعداد للفترة المقبلة .





وجاءت هذه التاكيدات على لسان رئيس المنظمة سمير ماجول خلال جلسة عمل عقدها مع سفير تونس لدى الاتحاد الاوروبي رضا بن مصباح حضره عدد من مسؤولي المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف وبعض رؤساء الجامعات الوطنية وفق بيان اصدرته منظمة الاعراف عقب الجلسة .





وشدد ماجول على " ضرورة تأهيل القطاعات المعنية بهذه المفاوضات وإعطاء تونس فترة إمهال حتى تستعد بشكل جيد للمرحلة المقبلة الى جانب اهمية إنجاز دراسات حول التأثرات المنتظرة لهذا الاتفاق على مختلف القطاعات المعنية .





وأكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تطوير الصناعة التونسية بما يجعلها قادرة على المنافسة وما يتطلبه ذلك من تحكم في التكنولوجيا واحترام المواصفات معتبرين أن هذه المسألة من المسائل الحيوية في علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي.





وأثار الحاضرون عدة عراقيل اخرى تعترض تصدير المنتجات الفلاحية التونسية إلى السوق الأوروبية وخاصة زيت الزيتون التونسي والنسيج وملف هجرة الكفاءات نحو أوروبا التي عرفت في السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا .