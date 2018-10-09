الاكتوبر الموسيقي 2018 : عشرون عرضا من 12 الى 31 أكتوبر

تلتئم الدورة الرابعة والعشرون من تظاهرة الاكتوبر الموسيقي من 12 الى 31 أكتوبر الحالي وتتضمن 20 عرضا فنيا سيستضيفها أكروبوليوم قرطاج بالضاحية الشمالية للعاصمة.





هذا الموعد الثقافي السنوي المخصص لموسيقى الغرفة سيشهد في دورته الحالية مشاركة موسيقيين من 16 بلدا هي المغرب وفرنسا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا والنمسا والولايات المتحدة وإيران وبلجيكا وبلغاريا واليابان وبولونيا وتشيكيا والمملكة المتحدة ورومانيا وروسيا الى جانب تونس البلد المنظّم.





وسيكون الافتتاح والاختتام تونسيا، حيث تستهل التظاهرة بعرض "للا" للفنانة أمينة الصرارفي ومجموعتها الموسيقية النسائية، فيما يحيي عرض الاختتام الاوركستر الفيلارموني التونسي بقيادة شادي القرفي.





ويشارك موسيقيون تونسيون في بقية السهرات من خلال عروض ثنائية أو ثلاثية أومن خلال رباعي موسيقي، سيتابع من خلالها الجمهور كلا من مهدي الطرابلسي (بيانو) والسوبرانو أمل حفصة وبسام مقني (بيانو) وهالة دويك ووليد الظاهري (غيتارة) .





وتنطلق جميع السهرات على الساعة الثامنة مساء، علما أن تذاكر العروض ستكون متاحة انطلاقا من يوم 10 أكتوبر الحالي بكل من أكروبوليوم قرطاج ومكتبات "كلار فونتان" وميل فاي المرسى" و"فارنهايت 451" بقرطاج .

وفي ما يلي البرنامج اليومي لمختلف عروض المهرجان :

الجمعة 12 أكتوبر / عرض "للا" لامينة الصرارفي (تونس)

السبت 13 أكتوبر / مجموعة أجماس ديخوساس (اسبانبا)

الأحد 14 أكتوبر / ميكو ميازاكين (اليابان)

الاثنين 15 أكتوبر / بافال زلاتاروف (كمنجة) و"فيكتوار فاسيلينكو" (بيانو) من بلغاريا

الثلاثاء 16 أكتوبر / عرض للثنائي ماي دارم (هارب) وفيرا الت ثهار (كمنجة) من روسيا

الاربعاء 17 أكتوبر / عرث للثالوث أمل حفصة ودافيد ويلسون وبسام مقني

الخميس 18 أكتوبر / عرض موسيقى ورقص صوفي للإيرانية رنا غورغاني

الجمعة 19 أكتوبر / عرض للثالوث الكسندر فافلا وإيفا شتاينشادن وديتلاف ميالك من النمسا

السبت 20 أكتوبر / عرض لعازف البيانو الايطالي ماريو مارياني

الأحد 21 أكتوبر / عرض للثنائي اوريت وداليا أوزيال من الولايات المتحدة الأمريكية

الاثنين 22 أكتوبر / مجموعة باروك بقيادة فلوريان هايريتش من بلجيكا

الثلاثاء 23 أكتوبر / عرض بلجيكي تونسي للثنائي كولتيد فانديران ومهدي الطرابلسي

الأربعاء 24 أكتوبر / عرض عازفة البيانو الفرنسية ايلودي فينيون

الخميس 25 أكتوبر / عرض الثنائي التشيكي خاروزلاف سفسني ولوسي

الجمعة 26 أكتوبر / عرض للثنائي التونسي هالة دويك ووليد الظاهري

السبت 27 أكتوبر / عرض من بولونيا لكاتارزينا موزيال

الأحد 28 أكتوبر / عرض من المملكة المتحدة للثنائي مامو وبرونينغار

الاثنين 29 أكتوبر / عرض روماني تونسي لأندريا غريغوراس ومهدي الطرابلسي

الثلاثاء 30 أكتوبر / عرض موسيقى الغرفة للثالوث المغربي لينا برادة ومحمد الهشومي وانور السعيدي

الاربعاء 31 أكتوبر / عرض الاختتام للأوركستر الفيلارهموني التونسي بقيادة شادي القرفي

(وات)