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إعلامية تستهل برنامجها بأغنية "أنتي أي كلام" (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:48 ص
إعلامية تستهل برنامجها بأغنية أنتي أي كلام (فيديو)
الإعلامية منى عراقي
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نعيم يوسف
 
استهلت الإعلامية منى عراقي، برنامجها "المهمة"، المذاع على قناة النهار الفضائية، بأغنية "أنتي أي كلام"، وحاولت تطبيق معناها على علب الأدوية المستوردة لأنها "أي كلام".

وأوضحت "عراقي"، أن الأدوية المستوردة تكون لها قيمتها في بلدان تصنيعها، ولكن عندما يتم تهريبها بطرق مجهولة تتعرض لظروف مناخية تفقدها قيمتها أو يقوم البعض بتقليدها وغشها.

والتقت بأحد الصيادلة الذي يبيع أدوية مستوردة، حيث أشار إلى أن الأطباء يكتبون للمرضى أنواع دواء مستوردة وبالتالي يضطر الصيادلة للتجارة فيها.


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