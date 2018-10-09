إعلامية تستهل برنامجها بأغنية "أنتي أي كلام" (فيديو)



وأوضحت "عراقي"، أن الأدوية المستوردة تكون لها قيمتها في بلدان تصنيعها، ولكن عندما يتم تهريبها بطرق مجهولة تتعرض لظروف مناخية تفقدها قيمتها أو يقوم البعض بتقليدها وغشها.



والتقت بأحد الصيادلة الذي يبيع أدوية مستوردة، حيث أشار إلى أن الأطباء يكتبون للمرضى أنواع دواء مستوردة وبالتالي يضطر الصيادلة للتجارة فيها.











استهلت الإعلامية منى عراقي، برنامجها "المهمة"، المذاع على قناة النهار الفضائية، بأغنية "أنتي أي كلام"، وحاولت تطبيق معناها على علب الأدوية المستوردة لأنها "أي كلام".