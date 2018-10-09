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شادية ثابت: مجلس النواب لم يعترض على تحديد "فيزيتا" الأطباء

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:54 ص
شادية ثابت: مجلس النواب لم يعترض على تحديد فيزيتا الأطباء
الدكتورة شادية ثابت - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن هناك قانون ينص على أن مجلس نقابة الأطباء يضع الحد الأقصى لتسعيرة "فيزيتا" الأطباء، ووزير الصحة غير منوط بهذه التسعيرة.

وأضافت "ثابت" في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنهم في مجلس النواب لم يعترضوا على تفعيل هذا القانون، ولم يعرض عليهم من الأصل، وهم يعرفون ظروف المواطنين.

وأوضحت أن نقابة الأطباء اعترضت على قرر وزير الصحة السابق بتحديد أسعار "فيزيتا" الأطباء ولكنهم لم يقوموا بدورهم ويحددوها هم.
المزيد عن: مصر عمرو أديب شادية ثابت الحكايه
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