عاجل.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري والكأس بسبب ملعب بورسعيد

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن عدم وصول الموافقة الأمنية الخاصة بلقاء الجزيرة بمطروح من حيث إقامتها في ستاد بورسعيد وراء تأجيل المباراة بعد أن كان مقررا لها اليوم الثلاثاء.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة " الأولى": " المصري سينسحب من بطولتي الدوري والكأس إذا لم يعد المصري لخوض مبارياته في إستاد بورسعيد والقرار جماعي لمجلس الإدارة".

وأضاف: " قدمنا تنازلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة ولا يوجد سببا واحا لمنع إقامة مباريات المصري المحلية في ستاد بورسعيد".