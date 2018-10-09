ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري والكأس بسبب ملعب بورسعيد

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:50 ص
عاجل.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري والكأس بسبب ملعب بورسعيد
المصري البورسعيدي
طباعة
علاء خليف
 

أكد محمد الخولي  نائب رئيس النادي المصري، أن عدم وصول الموافقة الأمنية الخاصة بلقاء الجزيرة بمطروح من حيث إقامتها في ستاد بورسعيد وراء تأجيل المباراة بعد أن كان مقررا لها اليوم الثلاثاء.

 

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة " الأولى": " المصري سينسحب من بطولتي الدوري والكأس إذا لم يعد المصري لخوض مبارياته في إستاد بورسعيد والقرار جماعي لمجلس  الإدارة".

 

وأضاف: " قدمنا تنازلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة ولا يوجد سببا واحا لمنع إقامة مباريات المصري المحلية في ستاد بورسعيد".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:50:12 AM