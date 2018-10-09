نص الرسالة الأخيرة التي بعثتها شقيقة دينا هارون لها قبل وفاتها





لم تكن تعلم الممثلة السورية، تولاي هارون، أن هذه الكلمات ستكون الأخيرة لشقيقتها الممثلة، دينا هارون، التي توفيت اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.





وقبل رحيلها بساعات، بعثت تولاي هارون برسالة إلى دينا هارون، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، تطالبها فيها بالانتصار على المرض والعودة لأسرتها مرة أخرى.





وكتبت تولاي لشقيقتها دينا هارون: "وعدتيني بدك ترجعيلنا ناطرينك دندونة ياضي عيوني يارب يارب يارب كون معها يارب"





وتوفيت الممثلة السورية دينا هارون، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 44 عاما، في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، بعد تعرضها لوعكة صحية منذ أيام.

وذكرت تقارير إعلامية سورية، أن "الفنانة التي دخلت مؤخرا العناية المركزة لأسباب تتعلق بالتنفس ومشكلة في الأمعاء"، توفيت اليوم، نقلا عن شقيقتها الممثلة تولاي هارون.

وولدت الراحلة دينا هارون في 27 ديسمبر عام 1977، وبدأت مشوارها الفني عام 1999، من خلال مسلسل "أحلامنا المؤجلة".







