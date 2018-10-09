"أطفال العصافير" للقومي للسينما يفوز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بالإسكندرية السينمائي





فاز فيلم أطفال العصافير للمخرج طارق الزرقاني بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بالدورة الرابعة والثلاثون من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.





الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل تحت إشراف المونتيره منار حسني مدير عام إدارة الإنتاج، سيناريو هانى الزرقاني، مدير تصوير مصطفى نبيل مينا مرزوق، مونتاج مها رشدى، جرافيك أحمد السرجاني، مهندس صوت أحمد النحاس ، مدير إنتاج أحمد رفاعي.





وتدور أحداث الفيلم حول الأطفال التى تعمل فى مصانع الطوب فى ظروف بالغة القسوة بدون رعايه صحية أو اجتماعية وتحت رحمة صاحب المصنع والمقاول الذى يحتكر جهدهم باعطائهم مبلغ من المال ليظل الطفل يعمل معه او يرد له المبلغ فى علاقه احتكاريه ويحمل الاطفال الطوب بحامل خشبى على شكل زاويه قائمه يسمى العصفورة يحمل على الظهر ويحمل الطفل فى اليوم عدة اطنان.







