عاجل.. قرارات جديدة هامة من "التموين" تفاجئ ملايين المواطنين





قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها قررت إجراء بعض التعديلات على طريقة إستخراج بطاقات التموين "بدل فاقد وبدل التالف"، وكذلك بطاقات الفصل الاجتماعات، وطريقة استخراج بطاقات تموين جديدة، لمن لا يملكون بطاقات، وتسعى الوزارة من أجل التسهيل على المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطن البسيط مستحق الدعم.





وأوضحت أنها كانت في الماضي تشترط من أجل إستخراج بطاقات التموين البدل تالف والبدل فاقد، قيام المواطن بإرسال رسالة قصيرة على رقم الخدمة "91237" عقب تقديم طلب الى مكتب التموين للحصول على الخدمات وتم استبدال هذه الرسالة باستمارة يحصل عليها المواطن من مكتب التموين بقيمة جنيه فقط، من أجل التسهيل على المواطن.





وأكدت الوزارة، في تصريحات صحفية، أن المنظومة الجديدة، ستسهل على المواطن كثيرًا، وذلك بمجرد حصوله على استمارة أداء الخدمة من مكتب التموين، يقوم بملئ كافة بيانتها وبيانات الأسرة، وتقديمها لمكتب التموين، والذي سيقوم بدوره في استلام هذه الإستمارة، مرفق بها كل المستندات المطلوبة، ثم التأكد من صحتها، ويتم تسجيلها في دفاتر التموين، وتنفيذ الخدمة المطلوبة من المواطن.





وطلبت وزارة التموين، من المواطنين ضرورة تصحيح كافة الأخطاء الموجودة في أي بطاقة تموينية، حتى لا توقف الوزارة هذه البطاقات، وذلك ابتداءً من الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.



