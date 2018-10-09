ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

علي معلول يصل معسكر تونس ويخضع للفحص الطبي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:05 ص
علي معلول يصل معسكر تونس ويخضع للفحص الطبي
علي معلول
طباعة
محمد الصو
 

 

وصل علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس مساء أمس من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة النيجر، بالتصفيات الإفريقية.

 

وكان فوزي البنزرتي المدير الفني لنسور قرطاج، تمسك بضم اللاعب لمعسكر بلاده رغم تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الضامة مع فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي وعرض تقاريره على طبيب المنتخب، قبل تحديد مصيره سواء بتواجده خلال مباراة الذهاب أو العودة أمام النيجر من عدمه بتصفيات إفريقيا.

 

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة النيجر، مساء الجمعة المقبلة على الملعب الإوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

المزيد عن: منتخب مصر علي معلول رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:50:12 AM