علي معلول يصل معسكر تونس ويخضع للفحص الطبي

وصل علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس مساء أمس من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة النيجر، بالتصفيات الإفريقية.

وكان فوزي البنزرتي المدير الفني لنسور قرطاج، تمسك بضم اللاعب لمعسكر بلاده رغم تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الضامة مع فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي وعرض تقاريره على طبيب المنتخب، قبل تحديد مصيره سواء بتواجده خلال مباراة الذهاب أو العودة أمام النيجر من عدمه بتصفيات إفريقيا.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة النيجر، مساء الجمعة المقبلة على الملعب الإوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.