ويل سميث سائق "توك توك" في شوارع الهند (صورة)

ظهر النجم الأمريكى ويل سميث، فى صور جديدة وهو يقود "توك توك" فى شوارع الهند، الأمر الذى جذب جمهوره حوله لالتقاط الصور له أثناء قيادته التوك توك بنفسه.





وأشارت الصحف الهندية، إلى أن الهدف من تلك الزيارة هو ظهور ويل سميث فى واحدة من الحلقات الجديدة للبرنامج الحوارى الهندى الشهير "Karan with Koffee"، الذى يستضيفه كاران جوهر.





كما يشارك النجم الأمريكى كضيف شرف فى فيلم بوليوودى تحت اسم "STUDENT OF THE YEAR 2"، وهو الجزء الثانى من هذا الفيلم، وقد تكون مشاركته فى الفيلم هى الأرجح، خاصة أن ويل سميث قد نشر صوره مع نجوم الفيلم أثناء تقديمه معهم مشهدا استعراضى من الفيلم.