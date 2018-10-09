طاهر محمد طاهر: لم يتحدث معي أحد من الأهلي

نفى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ما تردد عن توقيعه على عقود انضمامه للنادي الأهلي، تمهيدًا لارتداء قميص النادي في فترة انتقالات يناير المقبلة.

وقال طاهر في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لم أوقع مع النادي الأهلي ولم يتحدث أحد معي سوى في انتقالات الصيف الماضية".

وتابع اللاعب مازحًا: "كدة انا وقعت لناديين، اتقال اني وقعت لبيراميدز والأهلي في وقت واحد".