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طاهر محمد طاهر: لم يتحدث معي أحد من الأهلي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
طاهر محمد طاهر: لم يتحدث معي أحد من الأهلي
طاهر محمد طاهر
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علاء خليف
 

نفى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ما تردد عن توقيعه على عقود انضمامه للنادي الأهلي، تمهيدًا لارتداء قميص النادي في فترة انتقالات يناير المقبلة.

 

وقال طاهر في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لم أوقع مع النادي الأهلي ولم يتحدث أحد معي سوى في انتقالات الصيف الماضية".

 

وتابع اللاعب مازحًا: "كدة انا وقعت لناديين، اتقال اني وقعت لبيراميدز والأهلي في وقت واحد".

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