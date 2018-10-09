عاجل.. بيان هام من "عادل عبد المهدي" رئيس الوزراء العراقي المكلف

قال عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، إن واجبه الأول والأساسي أمام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية، هو التفرغ كليًا للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، ولإعداد المنهاج الحكومي.





وأشار إلى أنه نظرًا للكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة سواء لتقديم التهاني أو لعرض البرامج والأفكار أو للترشح فإنه يعلن الاعتذار عن قبول وفود التهاني والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات بذلك.





من هنا . وأكد أن من يجد في نفسه الكفاءة من اهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني





وأوضح أن الترشيح يتضمن السيرة الذاتية، وما يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في الدستور والقوانين النافذة، وذلك بدءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، وسيغلق الموقع الإلكتروني ذاتيًا عند الساعة الرابعة من عصر الخميس المقبل، كإشارة للتوقف عن استلام الطلبات.





ويستمر رئيس الوزراء العراقي المكلف، مشاوراته بشتى الطرق بكل من له علاقة بهذه العملية، لاسيما مسؤولي الكتل الممثلة في مجلس النواب.





كما يعتذر رئيس الوزراء المكلف، من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة عن تنظيم لقاءات خلال هذه المدة باستثناء حالات خاصة جدًا كممثل الأمين العام للأمم المتحدة.





وتستطيع هذه البعثات نقل الرسائل سواء عبر وزارة الخارجية او الامانة العامة لمجلس الوزراء او بمكتب سيادته او عن طريق البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية.





كما لفت رئيس الوزراء، إلى أنه لم يخول أي شخص أو جهة التصريح والتفاوض باسمه مهما كانت درجة القرابة أو العلاقة الشخصية أو السياسية أو المسلكية، ولحين بناء التشكيلات الخاصة والرسمية سيقتصر التصريح على ما يصدر من المكتب الاعلامي الذي ينشر بياناته على موقعه الرسمي الوحيد في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وما يُرسل مباشرة لوسائل الإعلام.



