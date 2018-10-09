عامر حسين يحمل "سويلم" مسئولية أزمة مباراة المصري بالكأس

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، هو من تسبب في أزمة تأجيل مباراة المصري والجزيرة بمطروح بدور الـ32 لكأس مصر، بعد أن أعلن عودة المصري للعب في بورسعيد دون الحصول على موافقة رسمية من الأمن.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " تقدمت باستقالتي لعدم تعاون الهيئات معي وبعض رؤساء الأندية تراجعوا معهم قبل انطلاق مسابقة الدوري".

وأضاف: " لا يصح أن أتناقش مع رئيس اتحاد الكرة حول مباراة بدور الـ32 لكأس مصر لمدة خمس ساعات، رغم أن المؤجلات عديدة ومن الأولى التركيز لإيجاد موعد لها".

وأشار: " هاني أبو ريدة رفض استقالتي وهو الشخص الوحيد الذي لم يحقق أي استفادة من منصب رئيس اتحاد الكرة".