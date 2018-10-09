ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عامر حسين يحمل "سويلم" مسئولية أزمة مباراة المصري بالكأس

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:50 ص
عامر حسين يحمل سويلم مسئولية أزمة مباراة المصري بالكأس
ثروت سويلم
طباعة
عمرو مصطفى
 

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، هو من تسبب في أزمة تأجيل مباراة المصري والجزيرة بمطروح بدور الـ32 لكأس مصر، بعد أن أعلن عودة المصري للعب في بورسعيد دون الحصول على موافقة رسمية من الأمن.

 

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " تقدمت باستقالتي لعدم تعاون الهيئات معي وبعض رؤساء الأندية تراجعوا معهم قبل انطلاق مسابقة الدوري".

 

وأضاف: " لا يصح أن أتناقش مع رئيس اتحاد الكرة حول مباراة بدور الـ32 لكأس مصر لمدة خمس ساعات، رغم أن المؤجلات عديدة ومن الأولى التركيز لإيجاد موعد لها".

 

وأشار: " هاني أبو ريدة رفض استقالتي وهو الشخص الوحيد الذي لم يحقق أي استفادة من منصب رئيس اتحاد الكرة".

المزيد عن: كورة عامر حسين رياضة ثروت سويلم الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:50:12 AM