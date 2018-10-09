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نجم المقاولون العرب يصدم الأهلي والزمالك

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:44 ص
نجم المقاولون العرب يصدم الأهلي والزمالك
المقاولون العرب
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عمرو مصطفى
 

أكد طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، أنه يفضل الاحتراف الخارجي، على الانتقال للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة.

 

وقال طاهر في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لابد أن يصل لمرحلة النجاح التي حققها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، مشيرا إلى أنه لو لم يتلق عرضا قويا للاحتراف قد يفكر في اللعب لأحد القطبين.

 

وتابع أنه بذل جهدا كبيرا طوال مشواره في الملعب ويضع كل تركيزه على الاحتراف الخارجي.

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