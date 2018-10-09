"التموين": هناك أكثر من 5 مليون بطاقة تموينية وهمية على المنظومة الحالية



وأشار "مدكور" خلال حواره مع قناة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم إخراج البطاقات التموينية الوهمية من منظومة التموين يوم 8 نوفمبر المقبل.



وأوضح مستشار وزير التموين، أن هناك أكثر من 5 مليون بطاقة تموينية وهمية على المنظومة الحالية.



قال الدكتورعمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن هناك 80 مليون مصري يصرفون الخبز على البطاقات التموينية، و76 مليون يصرفون سلع غذائية على البطاقة.