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والد الطفلة ندى يروي تفاصيل وفاتها بسبب الإهمال الطبي أثناء إجراء عملية استئصال اللوزتين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:51 ص
والد الطفلة ندى يروي تفاصيل وفاتها بسبب الإهمال الطبي أثناء إجراء عملية استئصال اللوزتين
وفاة طفلة - صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
روّى محمد فتحي، والد الطفلة ندى ضحية الإهمال الطبي، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن نجلته كانت تعاني من التهابات في اللوزتين، وإن الطبيب أخبرهم أنها يجب أن تجري عملية استئصال اللوزتين.

وأضاف "فتحي"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، أن الطفلة دخلت إلى غرفة العمليات، وبعد ساعتين لم يخرج لهما طبيب، متابعًا: "فضلت أخبط على باب الحجرة، الطبيب فتح لنا وقال البنت بتموت ادعولها، وأخبرني أن الطفلة تعاني من حساسية ويحاول إفاقتها ولم يجري لها العملية".

وأشار إلى أنه طلب من الطبيب أن يذهب بطفلته إلى مكان آخر حتى ينقذها ولكنه رفض، وبعدها أخبره أن عضلة القلب توقفت وأنها توفيت، مستكملًا: "دخلت لقيت الطفلة متلجة وجسمها كله دم، وصدرها ملسوع"، لافتًا إلى أن العملية وصلت تكلفتها إلى 1050 جنيهًا لأنها بمستشفى خاصة، وأن غرفة العمليات لم يكن بها أي إمكانيات أو أجهزة.
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