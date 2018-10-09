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محمد صلاح يفاجئ عشاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:27 ص
محمد صلاح يفاجئ عشاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
محمد صلاح
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منى العوضي
 

استرجع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ذكرى تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب طويل دام لـ 28 عامًا.

 

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "28 سنة و 100 مليون مصري، الذكرى الأولى، لا تستطيع أن تعبر عن شعورك بالمساعدة في جلب هذه الأفراح للشعب المصري".

 

ونجح منتخب مصر في الصعود إلى كأس العالم بعد الفوز على الكونغو على ملعب برج العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

 

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