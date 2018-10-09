مجزرة في الريال.. بيريز يفكر في طرد 5 لاعبين من بينهم راموس

تدرس إدارة نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، خفض الأعمار السنية في الفريق والاعتماد على اللاعبين الصغار أقل من 30 عامًا، وتتجه الإدارة لمراعاة ذلك في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن هناك لاعبين متوقع خروجهم من ريال مدريد من أجل إحداث تغييرات في الفريق الذي يعاني كثيرًا هذا الموسم، وهؤلاء هم؛ سيرخيو راموس، جاريث بيل، كريم بنزيما، مودريتش وكروس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يحاول التعاقد مع بديل للقائد راموس، وقد يلعب مكانه في الفترة المقبلة ناتشو لأن راموس سيلعب في مركز الظهير الأيسر بدلًا من مارسيلو الذي يغيب للإصابة.

وكشفت الـ "دون بالون" أن ريال مدريد حدد بديل راموس وهو خاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي، وكانت الإدارة قد طلبت مبلغ 60 مليون يورو من أجل التخلي عنه.

ويدخل ميلان شكرينار، مدافع إنتر ميلان البالغ من العمر 23 عامًا، ضمن الخيارات المتاحة لمسؤولي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.