اتحاد الكرة: لا يوجد طلبات لاستقدام حكام أجانب في الكأس

أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا يوجد طلبات من الأندية لاستقدام حكام أجانب، في كأس مصر.

وقال عصام عبد الفتاح في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يطلب أي ناد حتى الآن قدوم حكم أجنبي، لمباريات بطولة كأس مصر".

وعن مقترح اتحاد شمال أفريقيا: "لا أعتقد أن الأندية ستعترض على اعتبار اللاعبين العرب غير أجانب".