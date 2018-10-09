محافظ الشرقية لـ"المسؤولين": "هوجه الشكر للمقصرين الفترة اللي جاية" (فيديو)
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:30 صكساب أحمد
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه قام بإنذار بعض قيادات المحافظة التي لا تقوم بمسؤوليتها بالشكل المطلوب، وقام بإحالة البعض للتحقيق، معقبًا ساخرًا: "الفترة اللي جاية هشكر كل المسؤولين المقصرين، وهحيلهم للتحقيق".
وأضاف "غراب" خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أنه أحال للنيابة أكثر من 99 حالة للنيابة، معقبًا: "لا للفساد ولا للتقاعس ولا للجلوس على الكرسي، الكل في الشارع، اللي قاعد في المكتب بيتجازى".
وأشار إلى أن التقارير التي تأتي إلى أي مسؤول لا تمثل أكثر من 20% من الحقيقية، ويستطيع أي مسؤول معرفة حقيقة ذلك من خلال التواصل مع المواطنين، معقبًا: "بيجيلي صور لشوارع مدهونة وفيها أشجار، أنزل ملقيش حاجة".
وأضاف "غراب" خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أنه أحال للنيابة أكثر من 99 حالة للنيابة، معقبًا: "لا للفساد ولا للتقاعس ولا للجلوس على الكرسي، الكل في الشارع، اللي قاعد في المكتب بيتجازى".
وأشار إلى أن التقارير التي تأتي إلى أي مسؤول لا تمثل أكثر من 20% من الحقيقية، ويستطيع أي مسؤول معرفة حقيقة ذلك من خلال التواصل مع المواطنين، معقبًا: "بيجيلي صور لشوارع مدهونة وفيها أشجار، أنزل ملقيش حاجة".
المزيد عن: ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية اخبار الشرقية