محافظ الشرقية لـ"المسؤولين": "هوجه الشكر للمقصرين الفترة اللي جاية" (فيديو)









قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه قام بإنذار بعض قيادات المحافظة التي لا تقوم بمسؤوليتها بالشكل المطلوب، وقام بإحالة البعض للتحقيق، معقبًا ساخرًا: "الفترة اللي جاية هشكر كل المسؤولين المقصرين، وهحيلهم للتحقيق".وأضاف "غراب" خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أنه أحال للنيابة أكثر من 99 حالة للنيابة، معقبًا: "لا للفساد ولا للتقاعس ولا للجلوس على الكرسي، الكل في الشارع، اللي قاعد في المكتب بيتجازى".وأشار إلى أن التقارير التي تأتي إلى أي مسؤول لا تمثل أكثر من 20% من الحقيقية، ويستطيع أي مسؤول معرفة حقيقة ذلك من خلال التواصل مع المواطنين، معقبًا: "بيجيلي صور لشوارع مدهونة وفيها أشجار، أنزل ملقيش حاجة".