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محافظ الشرقية لـ"المسؤولين": "هوجه الشكر للمقصرين الفترة اللي جاية" (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:30 ص
محافظ الشرقية لـالمسؤولين: هوجه الشكر للمقصرين الفترة اللي جاية (فيديو)
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية
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كساب أحمد
 
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه قام بإنذار بعض قيادات المحافظة التي لا تقوم بمسؤوليتها بالشكل المطلوب، وقام بإحالة البعض للتحقيق، معقبًا ساخرًا: "الفترة اللي جاية هشكر كل المسؤولين المقصرين، وهحيلهم للتحقيق".

وأضاف "غراب" خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أنه أحال للنيابة أكثر من 99 حالة للنيابة، معقبًا: "لا للفساد ولا للتقاعس ولا للجلوس على الكرسي، الكل في الشارع، اللي قاعد في المكتب بيتجازى".

وأشار إلى أن التقارير التي تأتي إلى أي مسؤول لا تمثل أكثر من 20% من الحقيقية، ويستطيع أي مسؤول معرفة حقيقة ذلك من خلال التواصل مع المواطنين، معقبًا: "بيجيلي صور لشوارع مدهونة وفيها أشجار، أنزل ملقيش حاجة".


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