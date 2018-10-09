نشرة أخبار منتصف الليل.. إطلاق مبادرة "اتكلم مصري"









توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إطلاق مبادرة اتكلم مصري، وتوجيهات جديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.





انطلقت، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مباردة "اتكلم مصري" والتي تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للحفاظ على الهوية الوطنية والهوية الثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين بالخارج، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجموعة شركات نهضة مصر للنشر.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء في إطار المتابعة المستمرة للرئيس لجهود الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء، حيث استعرض وزير الكهرباء مستجدات التحسين الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي.





نعى الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، استشهاد 3 من رجال القوات المسلحة "ضابط وصف ضابط ومجند" وذلك خلال قيامهم بواجبهم الوطني، فى العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".







