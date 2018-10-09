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محافظ الشرقية: "الواحد خايف من المسؤولية" (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:59 ص
محافظ الشرقية: الواحد خايف من المسؤولية (فيديو)
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية
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كساب أحمد
 
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن كرسي المحافظة ليس به أي بريق، خاصة أن به الكثير من المسؤوليات التي تتعلق بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم بشكل سريع، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "غراب"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أنه يتحمل مسؤولية 10 مليون مواطن في محافظة الشرقية، معقبًا: "الواحد خايف من المسؤولية، ويارب أكون عند ثقة القيادة السياسية والمواطنين".


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