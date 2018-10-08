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محرز: اللاعبون الكبار يهدرون ركلات الجزاء.. هذه كرة القدم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:55 م
محرز: اللاعبون الكبار يهدرون ركلات الجزاء.. هذه كرة القدم
رياض محرز
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منى العوضي
 

 

تحدث الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، عن ضربة الجزاء التي أهدرها أمام ليفربول بالدقيقة (86) من عمر الشوط الثاني، حيثُ انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

 

وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إنها جزء من كرة القدم، وتلك هي الحياة، لن يؤثر ذلك عليّ أبدًا فاللاعبين الكبار يهدرون ركلات الجزاء، وبالتأكيد كنت أرغب في تسجيلها لمساعدة الفريق والفوز باللقاء".

 

وتابع حديثه: "عليك أن تمضي قدما وأن تظل قويًا، في بعض الأحيان تكون النتيجة عكس رغبتك، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن الأداء كان جيدًا للغاية".

 

وأضاف: "كان من المهم ألا نخسر، وبعد المباراة تحدث معي بيب جوارديولا ودعمني، لقد أظهرنا إمكانياتنا الدفاعية أمام ليفربول وفي الأخيرة تعادلنا لكن كنا نستحق الفوز".

 

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