شاهد.. "إكسترا نيوز" تكشف مخطط الموت لحزب الإصلاح القطري على أرض اليمن

كشف برنامج "الآن" المذاع على قناة إكسترا نيوز، مخطط حزب التجمع اليمني للإصلاح أو ما يطلق عليهم إخوان اليمن القطري على أرض اليمن، الذي هو بعيد عن الإصلاح ويهدف إلى تقويض اليمن بالتحالف مع ميليشيا الحوثي، ونشر الفساد والترهيب في عدن ومناطق الشرعية.





وبحسب تقارير إعلامية يمنية، فحزب الإصلاح هو تابع لجماعة الإخوان وواحد فروع تنظيمهم العالمي، كما أنه خائن ويطعن قوات المقاومة اليمنية والجيش الشرعي يوميًا في الظهر، بالإضافة إلى أنه حزب فاسد ومرتشي ويقبض الأموال من القطريين والأيرانيين والأتراك.





كما ينفذ حزب الإصلاح أوسع عمليات اغتيال وتفجير في عدن ومناطق الشرعية، ليكون الوقت قد حان لإنتفاضة شعبية يمنية ضد هذا الفرع لجماعة الإخوان في اليمن، خاصةً وأن عشرات الأدلة والاثباتات تؤكد خطورة الاصلاح في اليمن وارتباطه بالتنظيم العالمي للإخوان وقطر وتركيا.





حزب الإصلاح تم تأسيسه عام 1990 ومن حينها يجيد لعبة المصالح والمواقف المتلونة، حيث غير التمويل القطري مسارهم من الشرعية إلى ضفة التطرف (الحوثيين)، حيث يدعي دعم الشرعية ولكنه ينخر صفوفها ويتآمر عليها، ليكون حزب متلون، والدليل قيادته لتظاهرات ضد التحالف العربي والسعودية.





نهب حزب الإصلاح مليار ريال من مخصصات علاجية تبرع بها التحالف العربي، و671 ألف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة في تعز، كما نهب أيضًا 3 مليارات ريال دعم عسكري من السعودية لتحرير تعز، و100 مليون ريال سحبتها قيادات عسكرية تابعة للإصلاح من خزانة الياباني للصرافة ليترك أكثر من 10 ملايين يمني في مواجهة خطر المجاعة بنهاية عام 2018.







