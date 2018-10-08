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تحرك جديد من نقابة الإعلاميين تجاه مذيعة MBC مصر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:35 م
تحرك جديد من نقابة الإعلاميين تجاه مذيعة MBC مصر
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الفجر الفني
 

قال حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين إن النقابة، سوف تبحث ما حدث خلال حلقة أمس الأول من برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" والذي تقدمه المذيعة ياسمين عز، وذلك بعد ظهورها المثير للجدل على الشاشة بفستان مكشوف من منطقة الصدر.

وأكد الكنيسي أن هذه المشكلة تكمن فى أن "MBC مصر" ليست قناة مصرية وتصدر من الخارج وليس من داخل البلاد.

وكانت ياسمين قد ظهرت خلال حوارها مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بفستان أثار الجدل واعتبره البعض غير لائق، وذلك خلال تغطية القناة لاحتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من شرم الشيخ.

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